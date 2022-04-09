Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde vuruyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde vuruyor, tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz" dedi.

Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"na katılan Erdoğan, "Zaman zaman polislerimizin haksız ithamlarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Sizler buna aldanmayın. Cumhurbaşkanı olarak polislerimizle personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik personelinin de sonuna kadar yanındayım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Terör örgütlerini sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde vuruyor, tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz"

"Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bu güne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, rahmetle yad ediyorum. Halen vazifeleri başında olan polislerimize başarılar diliyor, Rabbim hepsini de muhafaza eylesin diyorum.

Değerli kardeşlerim, Türkiye terörle mücadele döneminde askeriyle, polisiyle, güvenlik korucusuyla, diğer kamu görevlileriyle, vatandaşıyla onbinlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içerisinde yürüttük, hele hele insanlıkla bağdaşmayan yöntemlere asla tevessül etmedik. Hamdolsun sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele sürecini alnımızın akıyla bugünlere ulaştırdık. Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde vuruyor, tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz."

"Avrupa'nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak vicdan ve ahlak dersi verdik"

"Güya medeni, güya insan hakları savunucusu Avrupa'nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak vicdan ve ahlak dersi verdik. Tabi bu tablonun ortaya çıkmasında güvenlik kurumlarımızda 15 Temmuz'un ardından gerçekleştirdiğimiz reformların önemli bir etkisi vardır. Güvenlik kurumlarımızı sadece FETÖ'den temizlemekle kalmadık kapasitelerini de fevkalade artıracak reformlar gerçekleştirdik. Rütbeli ve memur seviyesindeki personel eksiğini hızla tamamladığımız çarşı ve mahalle bekçiliğini ihya ettiğimiz, atamasından tayinine kadar tüm süreçlerini şeffaf bir hale getirdiğimiz polislerimize İçişleri Bakanlığı'mıza bağlayarak kırsalımızı emanet ettiğimiz, her alanda yeniden yapılandırdığımız jandarmamıza, yine İçişleri Bakanlığı'na bağlayarak kolluk kuvveti vasfını güçlendirdiğimiz önemi giderek artan denizlerimizin güvenliğini artıracak şekilde desteklediğimiz Sahil Güvenlikçilerimize, elbette farklı sorumluluk alanlarına sahip güvenlik kuvvetlerimizin ahenk içinde çalışmasını sağlayan İçişleri Bakanlığı'mızın tüm mensuplarına şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte milletimizin huzurunu daim eyleyerek büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz."

"Sonuna kadar yanınızdayım"

Zaman zaman polislerimizin haksız ithamlarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Sizler buna aldanmayın. Cumhurbaşkanı olarak polislerimizle personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik personelinin de sonuna kadar yanındayım."