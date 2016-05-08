T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hoşçakal anne' şiiri okununca gözyaşlarını tutamadı

"Biliyorum ki şu anda annesini ebediyete uğurlamış olan tüm kardeşlerimin acısı aynıdır"

08 Mayıs 2016 19:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı programda İbrahim Sadri tarafından okunan, “Hoşçakal anne” şiirini duyunca gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan, "İbrahim Sadri kardeşimizin duygularımızı adeta tazeleyen şiiri, bizleri özellikle annesi olmayanları çok daha farklı yerlere taşıyordu. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Biliyorum ki şu anda annesini ebediyete uğurlamış olan tüm kardeşlerimin acısı aynıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uluslararası 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’na katıldı. Konferansta Erdoğan’ın yanı sıra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AB Bakanı Volkan Bozkır, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin de yer aldı.


Programda Anneler Günü nedeniyle kürsüye davet edilen İbrahim Sadri, “Hoşçakal anne” isimli şiirini okudu. Bu sırada duygulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Erdoğan şiiri okuduktan sonra kürsüden inen İbrahim Sadri ile tokalaştı.

Erdoğan 'Hoşçakal Anne' şiirinde gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan 'Hoşçakal Anne' şiirinde gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan 'Hoşçakal Anne' şiirinde gözyaşlarını tutamadı

 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanıtayyip erdoğananneler günüağladı
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-05-08T19:57:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-hoscakal-anne-siirini-duyunca-gozyaslarini-tutamadi,339526","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-hoscakal-anne-siirini-duyunca-gozyaslarini-tutamadi,339526"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24