Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hoşçakal anne' şiiri okununca gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı programda İbrahim Sadri tarafından okunan, “Hoşçakal anne” şiirini duyunca gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan, "İbrahim Sadri kardeşimizin duygularımızı adeta tazeleyen şiiri, bizleri özellikle annesi olmayanları çok daha farklı yerlere taşıyordu. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Biliyorum ki şu anda annesini ebediyete uğurlamış olan tüm kardeşlerimin acısı aynıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uluslararası 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’na katıldı. Konferansta Erdoğan’ın yanı sıra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AB Bakanı Volkan Bozkır, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin de yer aldı.





Programda Anneler Günü nedeniyle kürsüye davet edilen İbrahim Sadri, “Hoşçakal anne” isimli şiirini okudu. Bu sırada duygulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Erdoğan şiiri okuduktan sonra kürsüden inen İbrahim Sadri ile tokalaştı.