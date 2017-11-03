Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse AK Parti'nin üzerinde değildir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını, kişisel kariyer planını, kişisel hırslarını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur" dedi.

Görevini bırakan partililere teşekkür eden Erdoğan, bu sürecin devam edeceğini söyledi. Erdoğan, "Teşkilatlarda ve belediyelerde başlattığımız değişim süreci, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızı çok daha güçlü şekilde yerine getirme amacı taşıyor. Kimse bunu farklı yerlere çekmesin. Yoksa bizim ne teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarımıza, ne belediye başkanlarımıza vefasızlık göstermek gibi bir niyetimiz asla yoktur, olamaz" diye konuştu.

Manisa'da AKP İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek, şer şebekeleriyle giderek sertleşen mücadeleye çok daha sıkı şekilde hazırlanabilmek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla görevlerini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederek, görevi devralan arkadaşlarımıza başarılar dileyerek, bu süreci devam ettireceğiz. Bu teşkilat içindeki hiç kimse AK Parti'nin üzerinde değildir, AK Parti de Türkiye'nin üzerinde değildir."

"CHP, Pensilvanya'nın partisi haline dönüştü"

CHP'yi eleştiren Erdoğan, "94 yıllık bir maziye sahip olduğunu iddia eden bir partinin mevcut yönetim altında geldiği yer gerçekten içler acısı" dedi.

Erdoğan, "DHKP-C'den bölücü terör örgütüne kadar çiçek atmadıkları, destek çıkmadıkları, koruyup kollamadıkları hiçbir illegal yapı adeta kalmamıştır. 'Atatürk'ün partisi' iddiasındaki CHP, bugün Pensilvanya'nın partisi haline dönüşmüştür" ifadesini kullandı.