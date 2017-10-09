CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVALİMANINDAKİ BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

*Cumhurbaşkanı Erdoğan TC-TUR uçağıyla 11.55\'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı\'ndan Ukrayna\'ya hareket etti.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev\'e uçuşunun öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde yapılması planlanan basın toplantısını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısını gerçekleştirmeden TC-TUR uçağıyla 11.55\'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı\'ndan Ukrayna\'ya hareket etti.

Görüntü dökümü:

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-Devlet Konukevi basın toplantı salonundan ve boş masadan görüntü

-Basın mensuplarının bekleyişleri

-Konukevinin dıştan genel görünümü ve basın mensupları

-Genel ve detaylar