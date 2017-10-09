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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVALİMANINDAKİ BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

  *Cumhurbaşkanı Erdoğan TC-TUR uçağıyla 11

09 Ekim 2017 15:13

 

*Cumhurbaşkanı Erdoğan TC-TUR uçağıyla 11.55\'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı\'ndan Ukrayna\'ya hareket etti.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev\'e uçuşunun öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde yapılması planlanan basın toplantısını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısını gerçekleştirmeden TC-TUR uçağıyla 11.55\'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı\'ndan Ukrayna\'ya hareket etti.

Görüntü dökümü:
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-Devlet Konukevi basın toplantı salonundan ve boş masadan görüntü
-Basın mensuplarının bekleyişleri
-Konukevinin dıştan genel görünümü ve basın mensupları
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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