CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  HALA SİLAH YIĞILMAYA DEVAM EDİLİYOR (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Şimdi Suriye\'de savaşabilecek durumda DEAŞ\'lı kalmadı; ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor\"

\"Suriye\'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor\"

\" Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken; bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri\"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılış törenine katıldı. Törende Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizin kat ettiği mesafe bizi ve dostlarımızı sevindirirken anlaşılan o ki birilerini de fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze dünyaya telkin ettikleri tüm değerleri ayaklar altına alma pahasına akılla, izanla, insafla bağdaşmayacak engeller çıkarıyorlar. DEAŞ tehditini öne sürerek bölgenin altını üstüne getiren, taş üstüne taş bırakmayanlar Türkiye\'nin Fırat Kalkanı\'nda DEAŞ\'a tarihinin en büyük darbesini vurmasının ardından bambaşka yerlere savruldular. Fırat Kalkanı Harekatı\'nda 3 bin DEAŞ\'lıyı etkisiz hale getirdik. Enteresan olan şu; 2 bin kilometre karelik alanda Türkiye\'ye gelen mültecilerden 100 bini tekrar geri döndü, kendi topraklarına döndüler. Ve orada onlara biz şimdi insani hizmette de veriyoruz. Okullarını yaptık, sağlık ocaklarını yaptık. Ve onlara orada bu imkanları sağladık. Niye? Olaya insani bakıyoruz. Fırat Kalkanı sırasında bölgede bulunan DEAŞ\'lı sayısının 400-500\'ten biranda 3 bine nasıl çıkabildiğini ve sebebini dillendirmiyoruz bile\" dedi.

\"ÜLKEYE SİLAH YIĞILMAYA DEVAM EDİLİYOR\"

\"Şimdi Suriye\'de savaşabilecek durumda DEAŞ\'lı kalmadı; ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Suriye\'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Türkiye kendi güvenliği ve kardeşlerinin huzuru için üzerine düşenleri yaparken elbette bunu müttefikleriyle birlikte hayata geçirmek ister. Ülkemizin hiçbir devlete, hiçbir uluslararası kuruma karşı özel bir husumeti yoktur. Biz sadece kendi istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alma peşindeyiz. Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken; bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri.\"

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Açılış

-Genel ve detaylar

