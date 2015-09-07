CHP'li milletvekilinden Erdoğan hakkında 'vatana ihanet' iddiasıyla suç duyurusu!

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, dün bir televizyon programında “Eğer 400 milletvekilini alacak ve Anayasa'yı değiştirecek bir sayıyı bir parti almış olsaydı, bugün bunlar olmazdı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında, “vatana ihanet” suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “vatana ihanet” suçunu işlediğini öne sürerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hakverdi, suç duyurusunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun açıklamalarına da şikâyet gerekçesinde yer verdi.

Hakverdi, suç duyurusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “07.06.2015 tarihli genel seçimlerden önce başkanlık sistemine geçmek istediğini ve Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, tarafsızlık ilkesine aykırı olarak AKP adına 400 milletvekili istediğini açıklamıştır" ifadelerine yer vererek, "Seçimlerde umduğunu bulamayan AKP tek başına iktidar olamamıştır. Bu tarihten sonra ülke bir kaosa sürüklenmiş, çok sayıda insanımız çatışmalarda öldürülmüştür” dendi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu’nun da Twitter hesabından “Evet seçim bitti Millet kararını verdi. Ya istikrar ya kaos dedim; Millet kaosu seçti hayırlı olsun” şeklindeki paylaşımına yer verilen suç duyurusunda ayrıca, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da, "Türkiye, yapmak isteyenlerle bozmak isteyenler arasında bir çatışmanın, sıkıntının sürecini yaşıyor. 10 Ağustos 2014'te, Cumhurbaşkanı yerine başkanı seçmiş olsaydık, Türkiye bugünkü kaosu yaşayacak mıydı? Yaşamayacaktı" açıklamasına da atıfta bulunuldu.

CHP’li Ali Haydar Hakverdi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine yapılan suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“06.09.2015 tarihinde katılmış olduğu bir televizyon programında Dağlıca’ da Eğer 400 milletvekilini alacak ve Anayasa'yı değiştirecek bir sayıyı bir parti almış olsaydı, bugün bunlar olmazdı" diyerek ülkede yaşanan terör olaylarının ve kaosun sorumlusu olduğunu ve kendi kontrollerinde geliştiğini itiraf ederek vatana ihanet suçunu işlediğini ortaya koymuştur. Bütün bu nedenlerden dolayı şüpheli hakkında şikayetçi olmamız gerekmiştir.”

Anayasa'da, Cumhurbaşkanı’nın “vatana ihanet” dışında bir suçtan suçlanamayacağı belirtilmiş olup, kurala bağlanmıştır.

Anayasa'nın 105. maddesi şöyle:

"Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır."