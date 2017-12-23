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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari (1)

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanan Hakkari'de tüm hazırlıklar tamamlanırken, kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

23 Aralık 2017 15:16

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ı karşılamaya hazırlanan Hakkari\'de tüm hazırlıklar tamamlanırken, kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. \'İl\' statüsünde kalmak isteyen Hakkarililer, bazı binalara bununla ilgili pankartlar astı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Hakkari ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri 1 gün önceden başladı. Kentin giriş ve çkışlarındaki güvenlik önlemleri arttırılırken, sabah erken satlerinden itibaren yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Kongrenin yapılacağı Pehlivan Mahallesi\'ndeki Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü\'ne ait spor slanunun çevresinde ise adeta kuş uçurtulmadı. Spor salonuna çıkan tüm yollarlar güvenlik bariyelreli ile kapatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşma yapacağı soluna gelmek isteyen vatandaşlar tek tek üst aramasından geçirildi. 
Bu arada Spor Salonuna çevresi de bariyelerlerle kapatıldı. Kongrenin yapılacağı salona çeşitli pankartlar asıldı. Salona asılan pankartalar arasında Türkçe; \'Siz emredin biz fethedelim Kudüs\'ü\', \'Yüksekova\'ya güven Reis, hepimiz seninleyiz\', \'Pensilvanya\'nın ABD\'si varsa, senin de Hakkari\'n var\', \'Hakkari\'den çağın Selahaddin\'i, ümmetin liderine selam olsun\', \'Bu sevdanın arasına Sümbül Dağı bile giremez\', Kürçe olarak da; \'Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari\'ye hoş geldiniz\', \'Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari\'ye hoş geldiniz\', \'İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim\', \'Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun\', \'Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek\' pankartları asıldı.

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