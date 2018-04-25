Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ve Özbekistan'a gidecek 

ANKARA (DHA) -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev\'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan\'a ve Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in\'in davetine icabetle 2-3 Mayıs tarihlerinde Kore Cumhuriyeti\'ne, bir devlet ziyareti gerçekleştirecek.

Güney Kore Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Özbekistan ziyaretini müteakip gerçekleşecek Güney Kore ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanları arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Cumhurbaşkanımız, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisini de ziyaret ederek Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile biraraya gelecek, ayrıca, önde gelen Koreli şirket yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirecek. Kore yarımadasında istikrarın tesis edilmesi çabalarının yoğunlaştığı önemli bir süreçten geçilmektedir. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in\'in bu süreçte ortaya koyduğu siyasi irade, taraflar arasında diyalog ve işbirliği ortamının oluşmasına imkân sağlamaktadır. Türkiye, tarihi bağlara sahip olduğu Kore yarımadasının geleceği ile ilgili görüşmeleri değerli bir fırsat olarak görmekte ve sorunun çözümü yönündeki çabaları desteklemektedir.\"

ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ

Özbekistan ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev\'in davetine icabetle, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan\'a bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Özbekistan ile ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınması için atılabilecek adımların ele alınması ve bölgesel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Cumhurbaşkanımızın Taşkent programı kapsamında, ayrıca Özbekistan Ali Meclisi\'ne hitapta bulunması ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile birlikte Türk ve Özbek işadamlarının katılımlarıyla düzenlenecek İş Forumu\'na katılması planlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız, 1 Mayıs günü Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirlerinden âlimler ve mütefekkirler diyarı Buhara\'da da temas ve incelemelerde bulunacaktır.\"



