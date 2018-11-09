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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FRANSA'YA GİDECEK 

  Haber: İSTANBUL, (DHA)  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100

09 Kasım 2018 17:28

 

Haber: İSTANBUL, (DHA) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un davetlisi olarak, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması\'nın 100. Yıldönümü vesilesiyle Paris\'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa\'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. 100 civarında devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey uluslararası yetkili katılacağı etkinliklerle birlikte, Erdoğan\'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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