T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

  Haber: İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmeler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü

09 Aralık 2017 17:57

 

Haber: İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs\'teki son gelişmeler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararının bölge için endişe verici olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs\'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasının tüm insanlığın görevi olduğuna dikkati çekti. ABD\'nin attığı yanlış adımın İsrail dahil bölgedeki tüm ülkeleri olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hassas konuda AB ülkelerinin de duyarlı bir tavır sergilemelerinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD yönetiminin kararını yeniden gözden geçirmesi ve uygulamaktan vazgeçmesi yönünde girişimlerini sürdüreceklerini ifade ettiler. İki lider bu konuda ortak çaba harcama ve yakın işbirliği içinde olma konusunda da mutabık kaldılar.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KudüsFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronCumhurbaşkanlığıABDKudüsCumhurbaşkanı Erdoğan KudüsCumhurbaşkanı ErdoğanABFransa Cumhurbaşkanı Macron ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24