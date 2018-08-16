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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü

16 Ağustos 2018 18:19

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti. İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

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