CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FİLİSTİNLİLERİN KANINI DÖKENLERİN CANINI ACITACAK BİR ÇOK KARAR ALDIK (1)  

BOSNA HERSEK (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs\'te yaşananlara ve İstanbul\'daki Kudüs zirvesine değinerek, \"Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyorlar. Onun için, \'Zalimler için yaşasın cehennem\' diyoruz. Bize düşen cesaretle mücadele etmektir. Karanlığa kızmanın kimseye faydası yoktur. Aktif ve girişimci bir dış politika izliyoruz. Zulüm karşısında tepkimizi gösterdik. Kutsallarımıza sahip çıkma konusunda güçlü bir irade sergiledik. Filistinlilerin kanını dökenlerin canını acıtacak bir çok karar aldık\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna\'da Fahri Doktora takdim töreninde konuştu.

Türkiye - Balkan ülkeleri ilişkilerine vurgu yapan Erdoğan, \"Birileri Türkiye\'nin Balkan ülkeleri ile işbirliğinin bu derece güçlü, yakın olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Ülkemizin Balkanlardaki varlığını sorgulamaya yelteniyorlar. Oysa Türkiye aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Bizim bu topraklarda yüzlerce yıllık tarihimiz var. Balkanlar ile sınırı dahi olmayan ülkeler, Türkiye\'yi Balkanlar\'da adeta hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunların asıl karın ağrısını çok iyi biliyoruz. Türkiye\'nin Balkanlar\'da barış ve istikrarı koruma çabalarının bunların planlarına, projelerine ket vurduğunun farkındayız. Bunlar Balkanları kendi nüfus alanları olarak görüyor. Biz ise bu coğrafyanın kalıcı istikrara kavuşmasını gerilimle değil daima huzur, istikrar ile anılmasını istiyoruz. Yükselen Balkan ruhunu hep birlikte inşa edeceğiz\" diye konuştu.

\"SÜREKLİ SIRTI SIVAZLANAN ZALİMLER, DÜNYAYI HEPİMİZ İÇİN YAŞANILMAZ HALE GETİRİYORLAR\"

Erdoğan, \"Her fırsatta demokrasi havarisi kesilen herkese insan hakları karnesi düzenleyen bu ülkelerin tek meselesi kendi çakırlarıdır. Çıkarları uğruna vazgeçemeyecekleri değer, çiğnemeyecekleri ilke yoktur. Afrika\'da altın ve elmas için hangi soykırımların altına imza attıklarını da biliyoruz. Son olarak Filistin\'de yaşanan zulüm karşısında sergilediler. 64 Filistinlinin vahşice öldürülmesine doğru dürüst tepki dahi göstermiyorlar. Bunlar değil mi Cezayir\'de 5 milyon insanı öldürenler? Bunlar kime insanlık dersi veriyor? Alacağımız ders yok. Bizden alacakları çok ders var. Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyorlar. Onun için, \'Zalimler için yaşasın cehennem\' diyoruz. Bize düşen cesaretle mücadele etmektir. Karanlığa kızmanın kimseye faydası yoktur\" ifadelerini kullandı.

\"FİLİSTİNLİLERİN KANINI DÖKENLERİN CANINI ACITACAK BİR ÇOK KARAR ALDIK\"

İstanbul\'daki Kudüs zirvesine değinen Erdoğan, \"Aktif ve girişimci bir dış politika izliyoruz. Zulüm karşısında tepkimizi gösterdik. Kutsallarımıza sahip çıkma konusunda güçlü bir irade sergiledik. Filistinlilerin kanını dökenlerin canını acıtacak bir çok karar aldık\" dedi.

\"MALUM, OKULLARINA İNGİLİZ BAYRAĞINI ÇEKTİLER\"

FETÖ okullarına değinen Erdoğan, \"Yanı başımızda malum, okulları vardı. Şimdi ne oldu? İngiliz Bayrağını çektiler. Bunlar bu kadar Türk. Bunların Türklükle alakası yok bunlar başka bir millet\" dedi.

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