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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESENLER'DE MİLLET BAHÇESİNİ GEZDİ; ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını gerçekleştirdiği "15 Temmuz Millet Bahçesi"ni gezdi

16 Aralık 2018 22:07

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını gerçekleştirdiği \"15 Temmuz Millet Bahçesi\"ni gezdi. Erdoğan burada çalınıp söylenen şarkıya eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler \"15 Temmuz Millet Bahçesi\" ve yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılış töreninin ardında, \"15 Temmuz Millet Bahçesi\"ni gezdi. Atv aracı sürerek gezen Erdoğan ve beraberindekilere gençlerin sohbet etmesi için tasarlanan otobüste çay simit ikram edildi. Erdoğan buradaki gençlerle sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan Millet Bahçesine dikilen bir ağaca toprak atıp, onu suladı. Erdoğan, Millet Bahçesi\'nde Esenler Sanat Evi\'nden Özkan Korkmaz ve kursiyerleri tarafından çalınıp söylenen \"Beraber yürüdük biz bu yollarda\" adlı şarkıya eşlik etti.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın Atv sürerek millet bahçesi gezmesi
-Erdoğan\'a otobüs içinde çay simit ikramı
-Gençlerle sohbet etmesi
-Müzik dinletisi
-Erdoğan\'ın şarkıya eşlik etmesi


 

 

 

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