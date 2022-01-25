Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'nu kabul etti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div id="icerikDiv_51895152" class="iliskiIcerik ltr">\n<p>Cumhurbaşkanı<strong> Recep Tayyip Erdoğan,</strong> Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı <strong>Bedros Şirinoğlu</strong>'nu kabul etti.</p>\n<p>Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.</p>\n</div>\n<div id="parentdivEtiket_51895152" class="data_tags">\n<div id="splitteryayin_callbackhaberdetay_HaberDetayGoster_dListIliski_divEtiket_0" class="ltr"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>