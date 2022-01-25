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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'nu kabul etti

Basına kapalı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü

25 Ocak 2022 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

 
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