Erdoğan: Mankurtlar girişimcilerin umrunda değil, sizin de olmasın Sabancı ailesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'de yaşanan terör saldırılarının en büyük sebebinin, Türkiye'nin dünya ekonomisinde ilk 10'a girmesi' olduğunu savunarak, "Kendi rezervlerini kullanacak bir Türkiye, şüphesiz birilerinin işine gelmiyor. Avrupa'da nüfus yaşlanırken Türkiye'nin gençleşmesi bazı çevreleri endişelendiriyor" dedi. Erdoğan, "Malesef ülkemizde de aynı amaca hizmet edenler var. Ben bunlara Mankurt diyorum. Bunların hiçbirisi girişimcilerimizin ve bizim umrumuzda değil. Sizin de olmasın Sabancı ailesi. Girişimcilerimiz hem ülke içinde yatırımlarını hem de dünyadaki çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, sabotaj girişimlerine rağmen hedeflerine ulaştı. Her türlü 'bittik, battık' yaygarasına rağmen, büyüme gösterdi" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, EnerjiSA Tufanbeyli Termik Santrali'nin, "sahip olduğu yeni ve çevreyle uyumlu teknoloji sayesinde uluslararası standartta üretim yapacağını" söyledi. "Bu tür yatırımlarda birçok 'İstemezük' diyenler çıkar fakat bunların üzerine üzerine gitmek suretiyle onlara bunu kabul ettirmek zorundayız" diyen Erdoğan, "Bizdeki bazı çevrecilerin kömür, hidroelektrik ve nükleer santral eylemlerine kulak asmamak gerekiyor. Bunların dikili ağacı yoktur. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, ağaç dikersin karşı çıkarlar" ifadesini kullandı.

EnerjiSA Tufanbeyli Termik Santrali​'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

EnerjiSA Tufanbeyli Termik Santrali 1,1 milyar dolarlık dev bir yatırım. 6 milyar dolarlık doğalgaza denk kömür kullanılarak 1,5 milyon konutun tüketimini karşılayabilecek enerji üretilecek. İnşaat sürece çalışan sayısını sordum 4 bin 500 dediler. İşletme döneminde de 1000 kişiye istihdam üretecek bu santral yılda 5,5 milyon ton linyit kömür işleyecek. Bu tesis sahip olduğu yeni ve çevreyle uyumlu teknoloji sayesinde uluslararası standartta üretim yapacak. Bu tür yatırımlarda birçok “İstemezük” diyenler çıkar fakat bunların üzerine üzerine gitmek suretiyle onlara bunu kabul ettirmek zorundayız. Tüm milletimizin menfaati, çıkarı için. Türkiye’nin en yüksek, Avrupa’nın dördüncü büyük soğutma kulesi sayesinde bu fabrikadaki emisyon değerlerinin uluslararası standartların da altına düşürüldüğünü öğrendik.

Emeği geçen Sabancı grubu başta olmak üzere hepsine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Görev yapacak personelimize şimdiden başarılar diliyorum.

"Şahsen ithal kömürün ülkemize gelmesine karşıyım"

Enerji ithalatımız 11,5 milyar dolarken, 2014’te 55 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl petroldeki düşüş sayesinde ithalatı 38 milyar dolarda tutabildik. Cari açığımızın önemli bölümü enerji hammadde ithalatından kaynaklanıyor. Doğal kaynakları ve kendi kaynaklarımızı daha çok kullanarak dışa bağımlılığı asgariye indirmeyi hedefliyoruz. Ben şahsen ithal kömürün ülkemize gelmesine karşıyım. Cari açığı arttırdığı için karşıyım. İthalde 5 kullanacağına, bunda 10 kullanırsın.

"Kömürü en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız"

Bu arada özellikle 13 yılda bu alanda birçok adım atıldı. Hem kamu kaynaklarını hem de özel sektörü adeta seferber ettik. Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak rüzgarla karşılamak mümkün değil. Kömürü en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Dünyada kömür yüzde 29'luk oranla en çok kullanılan enerji kaynağı olarak petrol ve doğalgazın önündedir. Yeterli petrol ve doğalgazımız olmayabilir ancak zengin sayılabilecek kömürümüz var. Kömürün liderliği elden bırakmayacaktır.

"Bunların dikili ağacı yoktur"

Bizdeki bazı çevrecilerin kömür, hidroelektrik ve nükleer santral eylemlerine kulak asmamak gerekiyor. Bunların dikili ağacı yoktur. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, ağaç dikersin karşı çıkarlar. Sadece Avrupa ülkelerinde Polonya yüzde 84, Almanya yüzde 45, Danimarka yüzde 34 oranında elektrik üretimini kömürle gerçekleştiriyor. Çin'de bu durum yüzde 75 ve Hindistan'da yüzde 73. Ülkemizde bu rakam yüzde 28,5. Üstelik yüzde 13,5'u yerli kömür. 135 nükleer santral Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Dünyada bu rakam 444. Türkiye 2 tane nükleer santral teşebbüsünde bulundu diye kıyamet kopuyor.

"Terörün en büyük sebebi Türkiye'nin dünya ekonomisinde ilk 10'a girmesidir"

Açılışını yaptığımız bu santral yılda 5,5 ton kömür kullanacak. Eğer bugün terör belasıyla karşı karşıyaysak bunun en büyük sebebi, Türkiye'nin dünya ekonomisinde ilk 10'a girmesidir. İhracatını yükselten bir Türkiye'nin birilerini rahatsız ettiği görülüyor. Kendi rezervlerini kullanacak bir Türkiye, şüphesiz birilerinin işine gelmiyor. Avrupa'da nüfus yaşlanırken Türkiye'nin gençleşmesi bazı çevreleri endişelendiriyor. Malesef ülkemizde de aynı amaca hizmet edenler var. Ben bunlara Mankurt diyorum. Bunların hiçbirisi girişimcilerimizin ve bizim umrumuzda değil. Girişimcilerimiz hem ülke içinde yatırımlarını hem de dünyadaki çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, sabotaj girişimlerine rağmen hedeflerine ulaştı. Her türlü 'bittik, battık' yaygarasına rağmen, büyüme gösterdi.

"Biz dertliyiz dertli dertli olan dağları deler, dertli olan dağları aşar"

Birçok açılışı sayın Başbakanımızla açılışını yaptık. Perşembe günü İstanbul İzmit otoyolu törenlerine iştirak ettik. Gerçi o gün açılış törenini izlediniz ama yine söylüyorum. Osman Gazi Köprüsü ile evet Asya'yı Avrupa'ya yeniden bağlıyoruz. 40 km'lik bir otoyol açılışı yaptık. İstanbul İzmir 8,5 saat, bu da normal şartlarda anormal olursa daha fazla şimdi 3,5 saatin altına düşüyor. Vatanı sevmek bu. Kaza riskini azaltıyorsunuz, yakıttan tasarruf ediyorsunuz, sağına bak yeşil soluna bak yeşil. Onların böyle derdi yok. Biz dertliyiz dertli dertli olan dağları deler, dertli olan dağları aşar.

"Ey Avrupa terör üzerinden Türkiye'yi okumaya çalışırsan yanılırsın"

Hamdolsun, bizim uygulamalarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşmıyor. Bugün burada işte milyar dolarlık yatırımımızın açılışını yapıyoruz. Türkiye burada, ey Avrupa, ey Dünya! Terör sadece bizim değil, insanlığın sorunu.Tamamı ideolojik çarpıtmalarla yalanlarla bezeli raporlar Türkiye'yi anlatmıyor. Türkiye'yi anlamak için bu tesise bakacaksın. Ey Avrupa terör üzerinden Türkiye'yi okumaya çalışırsan yanılırsın.

Tufanbeyli Termik Santrali'nin Sabancı Grubu'na ülkemize hayırlı olmasını diliyorum...