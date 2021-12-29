Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Mülakatta düşük puan alıp elenen öğretmen adayları tepki göstermişti

27 Aralık'ta yayımlanan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarının sonuçları sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan alan, hatta dereceye giren öğretmenlerin düşük mülakat notlarıyla elenmesi tepki çekmişti.

Sosyal medyada çok sayıda öğretmen adayı #mülakatahayır etiketiyle tepkilerini dile getirirken, muhalefetten pek çok isim de bu isyana destek vermişti.

TIKLAYIN | Yüksek KPSS puanlarına rağmen atanamayan öğretmen adaylarından "#mülakatahayır" paylaşımları: Bölümümde birinci oldum, hangi kıstasa göre elediniz!