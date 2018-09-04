Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Göçebe Oyunları'nı 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’da üçüncüsünün açılışına katıldığı 'Göçebe Oyunları'nın da 2020 yılında Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.

Resmi Twitter hesabından, Kırgızistan temaslarına ilişkin paylaşımlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

-Ortak geçmişimizden güç alan ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığım Kırgızistan ziyaretimizde, değerli mevkidaşım Sayın Ceenbekov’la gündemimizdeki tüm konuları değerlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirdik.

-FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Siyasi, ticari, kültürel ilişkilerimizi geliştirme konusunda ortak kararlılığa sahip olduğumuzu gördük.

-İş Forumu'nda, yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik.

-Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin açılışını gerçekleştirdik.

-3. Göçebe Oyunlarının açılışına katıldık. Kırgızistan’ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları, 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz."

-Çolpan-Ata’da gerçekleştirilen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’nde diğer üye ülke Devlet Başkanları ile birlikte, başta kendi para birimlerimizle ticaret önerimiz olmak üzere bölgesel ve küresel konuları değerlendirdik.

-Kırgızistan ziyaretimizin ikili ve bölgesel ilişkilerimizde hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

"Samimi misafirperverlikleriyle bizlere ev sahipliği yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Ceenbekov'a ve kardeş Kırgız halkına şükranlarımı sunuyorum."