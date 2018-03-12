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Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşen jette hayatını kaybedenlerin aileleri için taziyede bulundu

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi neticesinde yaşamlarını yitirenlerin aileleri için taziyede bulundu

12 Mart 2018 23:38

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran\'da özel Türk jetinin düşmesi neticesinde yaşamlarını yitirenlerin aileleri için taziyede bulundu. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye amacıyla iş adamı Hüseyin Başaran’ı bu akşam telefonla aradı. Yaşamını yitirenlerden Mina Başaran’ın babası iş adamı Hüseyin Başaran’a kazadan derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazazede ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah’tan sabır ve metanet dilediği kaydedildi. 
İstanbul\'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri\'nden havalanan Başaran Holding\'e ait özel jetin dün akşam İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3\'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.
 

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