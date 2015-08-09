Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en uzun 4. lideri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (1.87m), "dünyanın en uzun boylu 20 lideri" listesinde 4. sırayı aldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 2 metre 2 santimetrelik boyuyla birinci olurken, ikinciliği ise 1 metre 99 saantimetre boyundaki Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuciç ikinci oldu.

DHA'nın aktardığına göre, Foxy Lady News portalının yaptığı sıralamada Arnavutluk Başbakanı Rama (2.02 m) birinci, Sırbistan Başbakanı Vuçiç (1.99 m) ikinci, Kosova Başbakan Yardımcısı Haşim Taçi (1.88 m) üçüncü ve Erdoğan (1.87 m) da dördüncü oldu. ABD Başkanı Barack Obama (1.85 m) ise beşinci sıraya yerleşti.