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 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  DİKEY YAPILAŞMAYA İLLERİMİZDE, İLÇELERİMİZDE MÜSAADE ETMEYELİM (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Harun UYANIK -İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda katıldı

11 Kasım 2017 20:06


Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Harun UYANIK -İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı\'nda katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, dikey yapılaşma uyarısında bulundu. Erdoğan, \"Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica
ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz\" dedi.
Erdoğan: \"Restorasyon deyince aklımıza içimizi acıtan nice görüntü de geliyor. Ülkemizde tüm gayretlerimize rağmen hala önüne
geçemediğimiz şekilde tarih ve kültür cellatları kol geziyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın açıklamaları
 

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