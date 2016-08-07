Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devleti sıfırdan kuracağız

Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuk olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaşanan darbe girişiminden sonra "Devleti sıfırdan kuracağız" diye konuştu. Ordudaki temizliğin 30 Ağustos'ta kadar tamamlanacağını belirten Erdoğan Gülen Cemaati'yle ilgili de "Onlar sapık bir gruptur. Onlar bir terör grubu, onlarla stratejik bir şekilde mücadele edilecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Gülen örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini 3 yıl öncesinden planladığını belirterek "Ben 2010’dan beri bu örgütle mücadeleye başlamıştım. Sadece Türkiye’yi değil Afrika’da da birçok ülkeyi ele geçirmek istiyorlar. Bir dini cemaat olduklarını söyleyenler var. Onlar sapık bir gruptur. Onlar bir terör grubu, onlarla stratejik bir şekilde mücadele edilecek" dedi.

Cuntacıların, Yüksek Askeri Şura'da terfi ettirilmeyeceklerini anladıkları anda harekete geçtiğini belirten Erdoğan, "Kahraman halkım onlara izin vermedi" diye konuştu.

Gülen'in geçmişte Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Erdoğan, dershanelerin kapatılması sürecini hatırlatarak, “Dershaneleri kapattık bu onların en güçlü kaleleriydi. Kapattığımız zaman gözleri döndü. ABD’da kiralık okulları var. ABD’de de işleri engellenirse yine gözleri dönecek” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Yenikapı'daki mitinge davet edilmemesiyle ilgili soruyu da "HDP, terör örgütüne destek veren bir parti. Türkiye, bu örgütle mücadelede 40 bin şehit verdi" sözleriyle yanıtladı.

Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin de, "Her türlü ilişkilerimizi geliştireceğiz. Suriye de önemli konulardan biri olacak. Suriye konusunda anlaşmazlık yaşıyoruz" dedi.