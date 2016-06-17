Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet memurlarıyla ilgili mevzuat değiştirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'terör örgütü' propagandası yapan memurların kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu devlet, kendi parasıyla kendi aleyhine çalışan kişileri besleyemez. Bunun için de devlet memurlarıyla ilgili mevzuatın köklü bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki iftar programında emniyet mensuplarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkenin ve milletin menfaatlerine saldırmayı kendisine görev bilen bu ihanet çetesi, dünyanın her tarafında Türkiye'nin aleyhinde çalışıyor. Gittiğimiz yerlerde paralel devlet yapılanması örgütünün üyelerinin bölücü terör örgütü mensuplarıyla, Ermeni çetecilerle omuz omuza ülkemize karşı eylem yaptıklarını görüyoruz.

"Parlamento binasına asmış olduğunuz paçavralarla nereye mesaj vermek istiyorsunuz"

Buradan Avrupa Parlamentosu'na sesleniyorum: Sizler, parlamento binasının koridorlarına asmış olduğunuz o bölücü terör örgütlerinin bayraklarıyla nereye mesaj vermek istiyorsunuz, o paçavralarla nereye mesaj vermek istiyorsunuz Bilesiniz ki bunlar Türkiye'nin gönlünü yapmanıza yetmez. Çünkü Türk milleti bunların hesabını vakti, zamanı geldiğinde gereken kişilere de sormasını bilecektir. Paralel yapıyla kararlı bir mücadele içindeyiz. Paralel devlet yapılanmasıyla mücadele başarıya ulaşacaktır.

"Türkiye'de bir iç savaş yoktur"

Terörle mücadele sadece polis ve askerin sırtına yüklenemez. Bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak zorundayız ve bunu çok kısa zamanda gerçekleştireceğiz.

Türkiye'de bir iç savaş yoktur. Ya silahları bırakıp gömecekler ya da bu toprakları terk edip gidecekler.



Belediyelerle ilgili gerekli adımları atacağız. Kanun gerekiyorsa kanun çıkartılarak, idari işlem gerekiyorsa işlem yaparak, bölgedeki belediyelerin örgütün tasallutundan kurtarılmasına ihtiyaç vardır ve bunu devlet olarak, hükümet olarak yapacağız.



Kamu kurumları içinde bölücü terör örgütüyle irtibatlı kimler varsa derhal tespit edilip, hem memuriyetten men edilmeli hem de haklarında gerekli adli işlemler yapılmalıdır. Terör örgütüne eleman kazandıran öğretmen, teröriste ilaç taşıyan sağlık memuru, örgütün propagandasını yapan memur...Bunlar asla kabul edilemez çarpıklıklardır. Bu devlet, kendi parasıyla kendi aleyhine çalışan kişileri besleyemez. Bunun için de devlet memurlarıyla ilgili mevzuatın köklü bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor."