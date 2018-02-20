Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği bildirildi.

Görüşmede, seçim ittifakı çalışmaları ve uyum yasalarının ele alındığı belirtiliyor.

Daha önce AKP ile MHP arasında kurulan ittifakı desteklediği dile getiren BBP Genel Başkanı Destici, bugün sabah saatlerinde Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Temel Karamollaoğlu ile yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Destici, bir gazetecinin AKP ile MHP arasındaki ittifakı hatırlatıp, "Oyu düşük partilerinde milletvekili listesine aday sokabileceği şeklinde bir formül konuşuluyor, siz bu formülü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Onları konuşacağız, görüşeceğiz" diye cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklamasının hatırlatılması üzerine Destici, şöyle konuştu:



"Hayırlı olsun diyoruz, ne diyelim yani. Olana hayırlı olsun deriz. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim. İnşallah dediğim gibi doğru bir şekilde bütün milli manevi yerli olanları kucaklayacak bir şekilde tamamlanır diye ümit ediyoruz."