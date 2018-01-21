Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de nikaha katıldı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uşak\'taki programının ardından Denizli\'ye gelerek, işadamı Rıza Akça\'nın oğlunun nikah törenine katıldı. Bir otelde düzenlenen törende 15 dakika kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah kıyıldıktan sonra otelden ayrılarak helikopterle Çardak Havaalanı\'na, oradan da uçakla Ankara\'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı taşıyan helikopter, Uşak\'tan hareket ederek Denizli\'ye geldi. Saat 19.00 sıralarında Zafer Katrancı Denizlispor Tesisleri\'ne gelen helikopterden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yoluyla işadamı Rıza Akça\'nın oğlunun nikah töreninin yapıldığı Anemon Otel\'e geçti.

Cumhurbaş0kanı Erdoğan\'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de eşlik etti. İşadamı Rıza Akça\'nın oğlu Osman Akça ile eşi Selin Yaşilturna\'nın nikah törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Davetliler ve çantaları arama cihazlarından geçirildikten sonra golf araçlarıyla otele taşındı.

Nikahı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Osman Akça ile Selin Akça çiftinin evlilik cüzdanını teslim edip, mutluluk dileklerirni ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından otelden ayrıldı.

Düğünde yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra helikopterin indiği tesislere yine karayoluyla geçerek oradan da helikopterle Çardak Havaalanı\'na hareket etti. Erdoğan, Çardak Havaalanı\'ndan kalkan uçakla Ankara\'ya gitti.



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