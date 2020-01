Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demirtaş'ı bar sanatçısı gibi pazarlıyorlar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde ağır eleştirilerle hedef gösterdiği HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın canlı yayında saz çalarak türkü söylemesine gönderme yaparak, "Şimdi bu eş genel başkanı eline saz tutuşturarak bar sanatçısı gibi pazarlıyorlar" dedi.

7 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim tarihini karıştıran Erdoğan, CHP, HDP ve MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; 7 Mart bu ülkenin dönüm noktası olacak" dedi.

Erdoğan, Iğdır Belediye Meydanı'nda halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Iğdır bugün bir başka güzel. Kürt olabiliriz, Azeri olabiliriz. Kürtçe, Türkçe konuşuyor olabiliriz. Ama hep birlikte Türkiye'yiz bunu unutmamamız gerekiyor.

‘Bizim verdiğimiz mücadele varlık-yorluk mücadelesidir’

Kafkasya'da, Balkanlarda yaşananları görüyorsunuz. Birliğe beraberliğe kardeşliğe vurgu yapmamızın nedeni bu işte. Son 200 yılda beraberliğimizi kaybettiğimizde bir mevziyi değil herşeyimizi kaybediyoruz. Yüreklerimizin toplu vurmasını sağlamalıyız. Bizim bu coğrafyada verdiğimiz mücadele varlık-yokluk mücadelesidir.

‘Menderes için söylediklerini bizim için söylüyorlar’

Dün Menderes için söylediklerini bugün bizim için söylüyorlar. Neden, çünkü hesapları bozuldu. Biz 12 yıldır vesayetle çarpışa çarpışa bu hale geldik. Biz bu hesabı bozduk. 2010'da anayasa değişikliğini referanduma götürerek bu hesabı milletimizle birlikte bozduk. Bugün önümüzde yine bir hesap var. Milliyetçi olan partiyle, terör örgütünün desteklediği partiyle bir arada görüyoruz. Ana muhalefet partisini, paralel yapı ile birarada görüyoruz. Bunlar bize karşı, hükümete karşı ortaklık kurmuşlar. Bunlar millete karşı ortaklık kurmuşlar. Biz millete hizmet için, onlar millete karşı olmak için ortaklık kurmuşlar.

‘Bunların klavuzu karga’

Birisi siyasi Kürtçülük yapıyor, diğeri siyasi Türkçülük yapıyor. Hiç farkı yok, al birini vur ötekine. Ana muhalefet partisinin kendi partisini bırakıp eşbaşkanlık yapan parti için oy istemesinden fayda çıkar mı? Diyor ki klozetler altın kaplamaymış. Dün TRT'de canlı yayında hodri meydan dedim. Bu sabahta genel sekreterim kanalıyla yazılı olarak kendisine bir bildiri de bulundum Cumhurbaşkanlığı külliyesine çağırdık. Gez bütün tuvaletleri bakalım bir tane altın kaplama klozet bulacak mısın? Bulursan ben görevi bırakırım, bulamazsam CHP'nin başına bela olmaktan çekilecek misin? Bunların klavuzu karga. Bu iftira için mantık şu: ifitar at tutmazsa iz bırakır.

‘Onlar kaçacak biz kovalayacağız’

Pensilvanya ile Kandil'in ülkenin hayrına bir meselede biraraya gelmesi mümkün mü? Bak şimdi geldiler, çünkü 1999'da bunların hocaefendisi vardı ya kaçtı gitti Amerika'ya. Mekke'ye gitseydin ya. Küçük imamlar da kaçıyor. Dedik ya inlerine gireceğiz. Şuanda inlerine girdik. Kaçıyorlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

‘Demirtaş'ı bar sanatçısı gibi pazarlıyorlar’

HDP'nin eş genel başkanını eline saz tutuşturarak bar sanatçısı gibi pazarlıyorlar. Yasin Börü gibi kardeşlerimizi katledenlere destek verenlere aydın denir mi? Arkalarında terör örgütü olmasa bu oyları almaları mümkün değil. Hep tehdit. Sizde zerre kadar nezaket varsa gelir parlamentoda konuşursunuz. Tehditlerle bir yere gelemezsiniz.

‘Makam aracına laf söyleyenlerin çocukları yarış arabaları kullanıyor’

Dağdakilerin İslam ile bir alakası yok. Benim kürt kardeşlerimin bunu bilmesi lazım ve bu oyunu bozması lazım. Diyanet İşleri makamına 320 bin liralık aracı layık görmeyenlerin çocuklarının altında yarış arabaları var. Artık biz eski Türkiye'de yaşamıyoruz. Yeni Türkiye'de durum farklı henüz bunu onlar anlamadı. Türkiye değişiyor, dönüşüyor hak yerini buluyor.

‘Sanki mensuplarının arasında Mercedes'e binen yok’

Bizim dinimizin temsil makamında bulunan bir zata kalkıp da bu tür eleştiriler yapılmaz. Bahçeli ne diyor? Ya istifa et ya mercedes’i iade et. Neden? Beyefendinin eseri antika, eski araçlar kullanırmış. İnanın şu an o araçları bu fiyata alamazsın. Sanki mensuplarının arasında Mercedes'e binen yok.

‘Ahmet Kaya'yı linçe tutanlar bugün...’

HSYK’nın bir haberini okudum. Ne dedi HSYK? Artık yargıda da başörtü kullanılmasında bir engel bulunmamaktadır. Daha dün sırf Kürtçe türkü okuyacağım dediği için Ahmet Kaya’yı linçe tutanlar bugün birden bire eş başkan sevdalısı oldular.

‘Ben bir cumhurbaşkanı olarak...’

Merkez Bankası rezervlerini 22 milyar dolardan 122,5 milyar dolara çıkarttık. 25 banka onların döneminde iflas etti. Geldiğimizde 2002 sonunda, devletin borçlanma faizi %63'tü. Şimdi hamdolsun tek haneli rakamlarda. Ben bir cumhurbaşkanı olarak milletin tarafındayım. Doğruyu söylemek zorundayım eğer söylemezsem bu ülkedeki sorumluluktan kurtulmamız mümkün değil.

‘Çözüm sürecini milletimiz istediği için başlattık’

Cumhuriyet tarihinde 79 senede Türkiye'de yapılan yol 6.100 kilometreydi. Bizim dönemimizde 17 bin 600 kilometre bölünmüş yol yaptık. Geldiğimizde Türkiye'deki toplam havalimanı sayısı 26'ydı. Biz 29 tane daha ilave ettik. 55 havalimanı oldu. Biz buyuz, laf değil iş iş. Her alanda Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini verdik. Alt yapıyıyla birlikte demokrasiyi de geliştirdik. Milli kardeşlik dedik, sonra çözüm süreci. Bu süreci sadece milletimiz istediği için başlattık.

‘Kaosla, kanla tehdit ediyorlar’

HDP'nin Eş Genel Başkanları milletin malına zarar verilmesini kınamıyor. Tam tersine her fırsatta milleti kaosla, kanla tehdit ediyorlar.Biz Iğdır'a, Ağrı'ya, Hakkari'ye havalimanı ve hizmet götürürken onlar hep müteahhitleri tehdit ettiler, iş makinalarını yaktılar.