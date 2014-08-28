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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'na 62. hükümet için yetki verdi

Hükümet kurma yetkisi alan Ahmet Davutoğlu, yarın yeni kabineyi saat 11.30'da sunmak üzere yeniden Çankaya Köşkü'ne çıkacak

28 Ağustos 2014 21:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Yaklaşık yarım saat gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma yetkisini verdi.

Hükümet kurma yetkisini alan Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yarın yeni kabineyi saat 11.30'da sunmak üzere yeniden Çankaya Köşkü'ne çıkacak.

Yeni kabinenin onaylanması halinde, Başbakanlık binasında yeni kabine açıklanacak.

 

 

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