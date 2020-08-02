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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'psikoloji eğitimi' için rapor talimatı

02 Ağustos 2020 14:03

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlanması için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdiğini açıkladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi" ifadelerini kullandı.

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