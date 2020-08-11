Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , PKK'lılar tarafından öldürülen Eren Bülbül 'ün, şehadetinin üçüncü yılında kanını yerde bırakmadıklarını belirterek, "Ama acısı hala yüreğimizde" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lılarla güvenlik güçlerinin sıcak teması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."