T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

11 Ağustos 2020 23:48

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lılar tarafından öldürülen Eren Bülbül'ün, şehadetinin üçüncü yılında kanını yerde bırakmadıklarını belirterek, "Ama acısı hala yüreğimizde" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lılarla güvenlik güçlerinin sıcak teması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül'e ilişkin paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında Bülbül'ün "İyi ki varsın Eren" yazılı fotoğrafına da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde. Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

ETİKETLER

eren bülbülpkkiyi ki varsın ereneren bülbül kimdirerdoğanrecep tayyip erdoğanerdoğan eren bülbülakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24