Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sen FETÖ’cünün Allah’ısın, bir numaralı sanığısın senin kaçacak yerin yok” sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç’a 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava haberinin ardından Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "FETÖ" hakkında yaptığı "Bizim zamanımızda büyüdüğü doğrudur" açıklamasın yer aldığı video ile yanıt verdi.

TIKLAYIN - CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a: Sen FETÖ’cünün Allah’ısın, bir numaralı sanığısın senin kaçacak yerin yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Kocaeli Örgütü İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Sen FETÖ’cünün Allah’ısın, bir numaralı sanığısın senin kaçacak yerin yok” diye seslenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Özkoç'a hakkında “hakaret” suçlamasıyla 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç, Kocaeli İl Danışma Toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal eden mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.”

"Gözümü korkutamazsın"

Dava haberinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek “Gözümü korkutamazsın, yolumdan döndüremezsin” dedi.

Erdoğan’a ait bir videoyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi “Gözümü korkutamazsın, yolumdan döndüremezsin @RTErdogan! Canım da, malım da, param da bu vatana feda olsun. ERDOĞAN’IN FETÖ’YLE BERABER OLDUĞUNUN İTİRAFINI BİLGİLERİNİZE SUNUYORUM”