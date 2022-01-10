CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a: Sen FETÖ’cünün Allah’ısın, bir numaralı sanığısın senin kaçacak yerin yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kocaeli Örgütü İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Sen FETÖ’cünün Allah’ısın, bir numaralı sanığısın senin kaçacak yerin yok” diye seslendi.

Özkoç, Erdoğan’ı eleştirerek şu konuşmayı yaptı:

"Asla unutmuyoruz"

“Böyle efelenince, bağırınca çağırınca sanıyor ki Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes ondan korkuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçkimse ondan korkmuyor. Ama yaptıklarını da asla unutmuyoruz. CHP’lillerde, büyük bir özgüvenle çarşıda, kahvede yolda kendi partisini ve cumhuriyetini koruma azmi olmalı. Kim bunlar? Terör örgütleri birlikte hareket edenler. Kim bu kişi, adı Recep Tayyip Erdoğan.

"Senden hesap soracağız"

Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AKP Genel Başkanlığını altına alıp bu millete verdiği zararların hesabını vermeden bir yere gidecek sanıyorsa önce benim ölümü çiğneyecek burada. Şimdi sen FETÖ’yü besleyip büyüteceksin, FETÖ’nün bir numaralı savcısı Zekeriya Öz’ün arkasında duracaksın, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’nı PKK'lı Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla hücreye atacaksın, ondan sonra da kalkışmayı yapan FETÖ’cü generalleri göreve getireceksin ben FETÖ’cü olacağım sen olmayacaksın! Sen FETÖ’cünün Allah’ısın, bir numaralı sanığısın senin kaçacak yerin yok. Balyoz, Ergenekon davalarında Silivri’de mahkemeler kuracaksın, bu ülkenin aydınlarını, akademisyenlerini zindanlara atacaksın. Mehmet Haberal'lar Tuncay Özkan'lar orada hücrelerde yatacak, ondan sonra o Silivri’nin savcısı Zekeriya Öz, elini kolunu sallayarak bu ülkeden çıkacak ama sen bu ülkede seçimlerden sonra hesap vermeden yaşayacağını düşüneceksin. Sonuna kadar senden hesap soracağız, sonuna kadar." (ANKA)