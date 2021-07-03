Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna yanıt: Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğradı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 Temmuz 2011’deki şike süreciyle ilgili kendisine yazdığı mektuba yanıt verdi. Erdoğan, "FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Koç, mektubunda ‘FETÖ'ye karşı Fenerbahçe’nin verdiği mücadelenin önemini belirtti.

Mektubunda sözlerine "Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 3 Temmuz 2011 sabahı hain örgütün savcılarının başlattığı sözde şike davasından beri süren hak arama mücadelesi, FETÖ’nün çarptığı ilk duvar olmuş, hainlerin maskesini düşürmüş ve aziz milletimizde de bir uyanışı başlatmıştır" diye başlayan Ali Koç, şunları yazdı:

"Vardığımız noktada yüce Türk yargısı, bu süreçte Kulübümüze kurulan kumpası tescil etmiş ve sanıkları binlerce yıllık hapis cezasına mahkûm etmiştir. 15 Temmuz 2016’da, eli kanlı örgütün milli iradeye kastettiği hain darbe girişimi, ülkemizin ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi, kıymetli şahsınızın ‘FETÖ’ye karşı verdiği mücadelenin ehemmiyetini ortaya koydu. Zat-ı alinizin önderliğinde ‘FETÖ’ye karşı olan tavizsiz duruş, artık milletimizin duruşudur. Bu ülkenin değerlerini kendine temel almış ve bu milletle var olan Fenerbahçe Spor Kulübü de bu duruşun, bu mücadelenin büyük bir parçasıdır.

“Desteğiniz 'FETÖ’ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır”

Fenerbahçe’nin 'FETÖ’ye karşı olan adalet mücadelesinin 10. yılı olan 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Kulübümüzün Yüksek Divan Kurulu üyesi olmasından büyük bir şeref duyduğumuz zat-ı alinizin, kulübümüzün televizyonu Fenerbahçe TV’de ve tüm sosyal platformlarımızda yayınlanmak üzere bu konudaki yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı ve haklı davamıza destek olmanızı Fenerbahçe ailesi olarak arz ve temenni ediyor; katkılarınızın bizleri onurlandıracağını paylaşmak istiyoruz. Desteğiniz FETÖ’ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır."

Koç'un mektubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanıt verdi. Erdoğan, mektubuna "’FETÖ’, tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizi ele geçirme hedefi doğrultusunda 40 yıl boyunca sinsi bir şekilde çalışmış, bu süreçte sayısız ihanete, alçaklığa ve zulme imza atmıştır" diye başladı.

"Örgüt, özellikle yargı ve emniyet içinde yuvalanmış militanları vasıtasıyla, gerektiğinde en temel hukuk kaidelerini bile çiğneyerek, spordan siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alana müdahale etmiştir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz, Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. ‘FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır.

“Mücadelemiz devam edecek”

Devletimiz de 17-25 Aralık girişimi sonrasında başlattığı, 15 Temmuz ihanetinden sonra çok daha kararlı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesi ile örgüte ağır darbeler indirmiştir. Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemiz devam edecektir.

Örgütün ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmaması için Fenerbahçe camiasının desteği ve dayanışması son derece önemlidir. FETÖ’ye karşı adalet mücadelesinin 10’uncu yıl dönümünde, sizlerin şahsında Fenerbahçe’ye gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gazilerimizin her birine sağlık ve afiyet diliyorum."