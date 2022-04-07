Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP kurmaylarına: Tarımda ve gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz; stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği belirtildi. Erdoğan’ın, marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadığının raporlanmasını istedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında 'stokçuluk' ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili olarak da “Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın” talimatını verdi.