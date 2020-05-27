T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 CHP’li hakkında suç duyurusu

27 Mayıs 2020 13:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hakaret eden 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

A Haber'in haberine göre, Erdoğan'a hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

TIKLAYIN - Erdoğan'ın avukatından, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusu

 

ETİKETLER

Yasin ErgülDila KoyurgaHalil ArdaCaner Gülİzmir Cumhuriyet Başsavcılığıhaberçav bella
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24