Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 CHP’li hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hakaret eden 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

A Haber'in haberine göre, Erdoğan'a hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

TIKLAYIN - Erdoğan'ın avukatından, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusu