Cumhurbaşkanı Erdoğan: DAEŞ'i bitirmek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bayramı mesajında, "Ülke ve millet olarak bekamızı tehdit eden tüm örgütleri, arkalarında kim olursa olsun yok etmek için ne gerekiyorsa yapmaktan bizi kimse alıkoyamaz. DAEŞ'i bitirmek boynumuzun borcudur" dedi.

"Tarihimizde görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldık'

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Özgür Altuncu'nun haberine göre, Erdoğan, mesajına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşarak başladı. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi tarihimizde görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür niyetlerle yola çıkanlarlar, artık bilmelidirler ki karşılarında 570 bin kişilik ordusuyla, 260 bin polisiyle birlimke 7’den 77’ye, 79 milyon milletiyle bir Türkiye’yi bulacaklardır" diye konuştu.

"Bu örgütler aslında Türkiye'ye karşı birlikte hareket ediyor''

Erdoğan, "Türkiye olarak sadece Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele etmiyoruz. Bölücü terör örgütü PKK ve dinimizi istismar ederek kendine alan açmaya çalışan DEAŞ gibi kanlı yapılarla mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.

"Görünüşte rakip gibi gözüken bu örgütler aslında Türkiyeye karşı birlikte hareket ediyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK terör örgütünün 15 Temmuz’dan sonra sınır bölgelerimizde faaliyetlerini yoğunlaştırma gayretinde olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin Suriye operasyonunu sekteye uğratma amacı açık olan bu eylemler örgütün ağır kayıplar vermesine rağmen devam ediyor. PKK, tarihinin en ciddi kayıpları verme pahasına yürüttüğü bu kanlı eylemlerinde kesin bir başarısızlığa uğramıştır. Artık bölge halkının açıktan tavır aldığı bu örgüt her geçen gün daha fazla köşeye sıkışmaktadır. Güvenlik güçlerimizle ve bölgedeki kardeşlerimizle el ele vererek Türkiyeyi PKK belasından kurtarmaya kararlıyız" diye konuştu. Erdoğan, "PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD, YPG gibi onları da aynı akibet bekliyor" ifadesini kullandı.

"Fırat Kalkanı harekâtı ilk adımdır"

Fırat Kalkanı operasyonuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ denilen örgütü hem Suriye’de bitirmek hem ülkemizde eylem yapamaz hale getirmek milletimize karşı boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı Harekatı bunun ilk adımıdır. Ülke ve millet olarak bekamızı tehdit eden tüm örgütleri, arkalarında kim olursa olsun yok etmek için ne gerekiyorsa yapmaktan bizi kimse alıkoyamaz" ifadesini kullandı.