T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Konya'da

KONYA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretlerde bulunmak üzere 28 Ekim Cumartesi günü Konya'ya gelecek

25 Ekim 2017 18:24

KONYA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretlerde bulunmak üzere 28 Ekim Cumartesi günü Konya\'ya gelecek. 
Ak Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı\'na yeni atanan 22 ve 23\'üncü Ak Parti Konya Milletvekili Hasan Angı, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumartesi Konya\'ya geleceğini açıkladı. Angı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın saat 13.30\'da Mevlana Meydanı\'nda düzenlenecek toplu açılış ve mitinge  katılacağını belirterek, \'\'Sayın Cumhurbaşkanımız, toplu açılışın ardından  Selçuklu Belediyemizin yaptığı kongre merkezimizin hem açılışını hem de partimizin İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak\'\' dedi.
Erdoğan\'ın, akşam saatlerinde aynı kongre merkezinde yapılacak olan Ak Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan\'ın oğlu Feridüddin Emre Erdoğan\'ın düğün törenine katılması bekleniyor.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYADHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanEkim CumartesiKonyaParti Genel MerkeziBaşkanlığıAk Parti Konya Milletvekili Hasan AngıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAngı Cumhurbaşkanı ErdoğanMevlana Meydanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24