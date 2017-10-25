Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Konya'da

KONYA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretlerde bulunmak üzere 28 Ekim Cumartesi günü Konya\'ya gelecek.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı\'na yeni atanan 22 ve 23\'üncü Ak Parti Konya Milletvekili Hasan Angı, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumartesi Konya\'ya geleceğini açıkladı. Angı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın saat 13.30\'da Mevlana Meydanı\'nda düzenlenecek toplu açılış ve mitinge katılacağını belirterek, \'\'Sayın Cumhurbaşkanımız, toplu açılışın ardından Selçuklu Belediyemizin yaptığı kongre merkezimizin hem açılışını hem de partimizin İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak\'\' dedi.

Erdoğan\'ın, akşam saatlerinde aynı kongre merkezinde yapılacak olan Ak Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan\'ın oğlu Feridüddin Emre Erdoğan\'ın düğün törenine katılması bekleniyor.



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