T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ENVER İBRAHİM İLE KILDI

  Haber/Kamera: Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal mitinginin ardından Maltepe’ye geçti

22 Haziran 2018 17:45

 

Haber/Kamera: Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal mitinginin ardından Maltepe’ye geçti. Erdoğan burada ilk olarak Maltepe Merkez Cami’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan’a Cuma namazında, hapisteyken kraliyet affıyla serbest bırakılan Malezya\'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Nuretin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Görüntü Dökümü:
------------------------
- Camiden görüntüler
- Erdoğan\'ın çıkışı
- Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIMAŞEİSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KartalMaltepeyeMaltepe Merkez CamindeErdoğana CumaMalezyaHalkın Adaleti PartisiEnverMilli Savunma Bakanı Nuretin Canikli EnerjiTabii Kaynaklar Bakanı Berat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24