Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama: Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında, konuşan Erdoğan, "Salgına rağmen Cezayir ile ticaret hacmimiz 4,2 milyar dolara ulaştı; yeni hedefimiz 10 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Cezayir kıtanın lider ülkelerinden biri"

"Cezayir Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 60. yılını tebrik ediyorum. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren kahramanları rahmetle yad ediyorum. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 60. yılına tekabül ediyor.

İkili ilişkilerimizi yeni zemine taşıyan yüksek düzeyli iş birliğinin kuruluşunun 2020 yılında Cezayir ziyaretimde kararlaştırmıştık. İlk toplantımızı gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. İş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.

Gerek ikili, gerek uluslararası platformlarda dayanışmamızı artırarak sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Ticaret hacmimizi salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla oranla yüzde 35 artırarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Bugün çıtayı yükseltip hedef belirledik, o da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Cezayir'in birçok alanda siyasi, askeri,ekonomik, ticari, kültürel, turistik; bütün bu alanlarda Türkiye-Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Yatırımcılarımızla bu süreci yakından takip ediyoruz.

Cezayir'i üretim üssü olarak gören yatırımları ülkenize yönlendiren firmalarımıza desteğinizi sürdüreceğinizden eminim. Yarın iş forumunun karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın artırılmasına katkıda bulanacağı muhakkaktır.

Enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmalarımız ülkelerimizin refahını artıracaktır. Bugün aynı zamanda ortak coğrafyamız olan Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri ele aldık. Cezayir kıtanın lider ülkelerinden biridir. Cezayirli kardeşlerimizin kıtanın kuzeyi başta olmak üzere Afrika'nın tamamında oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz.

"Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyorum"

"Türkiye olarak kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Libya ve Somali, kıtanın ekonomik kalkınmasına ve sosyal barışına verdiği önemi gösteren iki örnektir. Somali'deki seçimin sonuçlarını Somali halkı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağladığı Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimin başarıyla tamamlanmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı sayın Hasan Şeyh Mahmud'u tebrik ediyorum.

Açılacak başkonsolosluğumuz iki ülkenin gayretlerine destek verecektir. Türkiye Maarif Vakfı, Cezayirli gençlere kaliteli eğitim imkanı sunacaktır. Karşılıklı olarak açacağımız kültür merkezleriyle daha da kuvvetlendirilmesini hedefliyoruz. Biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zemini tahkim ettik. Tüm alanlarda atılabilecek somut adımları ilgili bakanlarımız değerlendirmeye ve hayata geçirmeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sözü alan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ve ekonomik strateji bağlamında çok önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

"Tarihi ayrıcalıklı ilişkilerimize katma değer sağlayan ziyaretimizle birlikte siyasi, ekonomik, kültürel ve her alanda olanaklar çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulduk.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğum ikili görüşme gerçekten kapsamlı ve verimliydi. 2 yıl önce bir araya gelmiştik Cezayir'de. 2020 yılında sayın Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret ettiğinde bir dizi iş birliği anlaşmasına imza atmıştık.

O sırada sayın cumhurbaşkanı Türk yatırımlarının Cezayir'deki hacminin 5 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti. Ben şu an inşallah bu yatırım oranını yakın zaman içinde 10 milyar ve üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım.

Siyasi ve ekonomik strateji bağlamında çok önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke halkları ve ülkelerinin faydalarına olacaktır."

"İki ülke ilişkileri büyük potansiyele sahip"

"Aynı bağlamda 2 yıldan beridir ortaya koyduğumuz yol haritasının ne aşamaya geldiğine bakmış olduk. Şüphesiz o ziyaretin çok önemli meyveleri oldu. Bunlar arasında tekstil sektörünü söyleyebilirim. Demir ve çelik alanında orada bir yatırım yaptı. Bu yıl itibariyle Cezayir'den 1 milyar dolarlık bir ihracat da gerçekleştirmiştir. Tüm alan, sektörler ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bütüncül bir işbirliğinin tesisi için bütün potansiyellere ve olanaklara sahiptir diyebilirim.

Bizler iş birliğimizi geliştirebiliriz. Daha güçlü köprüler kurabiliriz. Beklediğimiz dinamizmi tarihi ilişkilerimize de katarak iki kardeş ülkeyi çok daha iyi noktalara beraberce ulaştırabiliriz."

"Filistin halkına karşı işlenen suçlar ve ihlallerle ilgili olarak ortak görüşümüzü beyan ettik"

"Görüşmelerimiz sırasında ortak meselelere de değinmiş olduk. Filistin halkına karşı işlenen suçlar ve ihlallerle ilgili olarak ortak görüşümüzü beyan ettik. Bu konuda tam bir mutabakat halindeydik. Libya konusuna değindik. Libya'da da Libya halkına söz verilmesi, seçimleri Libya halkı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını beraberce çizdik.

Libya ve Filistin meseleleriyle ilgili önemli sonuçları beraberce belirlemiş olduk. Sahil bölgesi ve Afrika'yı tehdit eden terör yuvalarının kurutulmasıyla ilgili olarak ortak işbirliği yapabileceğimizden bahsettik. İnşallah bu operasyonu beraber yapabiliriz. Önemli olan çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. İki ülke arasında tam bir koordinasyon ve tamamlayıcılıkla birlikte inşallah önümüzdeki yıl yüksek düzeyli işbirliği konseyi bir araya geldiğinde çok daha iyi sonuçları görmüş olacağız. Teşekkür ederim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili gelen soruya şu cevabı verdi:

"NATO'ya girmelerine biz 'Evet' demeyiz"

"Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız, kusura bakmasınlar. Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar.

İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi. PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz?"