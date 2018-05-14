Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.



Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.

İlkay ve Mesut, Dünya Kupası'nı bekliyor

Almanya'da yetişen üç futbolcu şu an İngiltere Premire Ligi'nde top koşturuyor. İlkay ve Mesut'un Almanya Milli Takımı ile bu yaz Rusya'daki Dünya Kupası'nda oynaması bekleniyor.