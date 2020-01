Cumhurbaşkanı Erdoğan; Çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler

Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN-Burak EMEK-Mesut BUDRAÇ-Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı kongresine katıldı. Kongredeki konuşmasında Afrin operasyonu ile ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları 1 haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti İl Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresine katılmak üzere bugün öğle saatlerinde Elazığ\'a geldi. Kabine üyeleri ve bazı milletvekilleri ile birlikte Elazığ\'a gelen Erdoğan, burada il protokolü tarafından karşılandı. Havaalanı\'nda, Elazığ\'da devam eden yatırımlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra kongrenin yapıldığı Fırat Üniversitesi Spor Salonu\'na geçti. Salonun dışında bulunanlara hitaben kısa bir konuşma yapan Erdoğan Elazığ\'ın kahramanlar çıkarmış bir şehir olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bunun son örneği; geçen yıl İzmir Adliyesi\'ne saldırarak katliam yapmak isteyen teröristleri, tabancasındaki son kurşuna kadar çarpışarak durduran ve daha sonra şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir.\"

Salonda bulunanlara Fethi Sekin\'in şahsında tüm şehitler için Fatiha okutturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin\'in tıpkı 15 Temmuz şehitleri gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan biri olarak milletimizin ve ülkemizin tarihine ismini yazdırdığını söyledi. Türkiye\'nin 1984 yılından bu yana kesintisiz terörle mücadele yürüten bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız terör örgütlerinden biri olan PKK\'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti. Asker, polis, güvenlik korucusu, jandarma, kamu görevlileri, vatandaş olan on binlerce kardeşimizi teröre kurban verdik. Elazığ ve Elazığlılar, terörle mücadeledeki kahramanlıkları ile daima devletlerinin yanında yer aldı. Terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'dan ülkemizin batısına ve kuzeyine geçiş yapamıyorsa, bundan Elazığ\'ın çok büyük bir payı var. Elazığ\'ı geçmeden ne kuzeye ne batıya gidemezsiniz. Sizler, adeta bir set olup terör urunun Türkiye\'ye yayılmasını engellediniz. Bu mücadelenin elbette bir bedeli olacaktır. Fethi Sekin\'de olduğu gibi pek çok kardeşimiz şehit oldu, gazi olanlar oldu. İsmi kirletilip, tarihe gömülmek istenenler oldu. Biz hepsini biliyoruz. Kim bu ülke için ne yapmış, nasıl bir bedel ödemiş hepsinin farkındayız.\"

\"BU MİLLETE SALDIRANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK\"

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada slogan atan tribüne doğru dönerek, \"Bugün Elazığ bir başka, yav sizin gadanızı alam (Dert ve üzüntüyü paylaşmak) be..\" diye cevap verdi. Bugün de ülkenin 7 düvele karşı verdiği mücadelede en büyük desteği Elazığ\'dan aldıklarını belirten Erdoğan, \"Elazığ\'dan rabiamızı öyle bir haykıralım ki, dostlarımızın yüreği ferahlasın, düşmanlarımızın kalbi darlansın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türkü, Kürdü, Zazası, Gakkokuşu, Araba, Arnavut ile velhasıl 80 milyon tek millettir ve bizi bölemeyecekler. Tek bayrak, bayrağımızın rengi belli şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Tek vatan, 780 bin kilometrekare ile tek vatandır, vatanımızı bölemeyeceklerdir. Kim ki bölmeye teşebbüs ederse F-16larımız, helikopterlerimiz, tanklarımız, toplarımızla, inlerine gireriz. Gabar, Tendürek, Cudi, Kato\'da girdik mi? Yetmedi ta Kandil\'ee kadar girdik. Yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek. Bu millete saldıranlar bunun bedelini ağır ödeyecek.\" diye konuştu

FETÖ\'YE MESAJ: HAYDI SIKIYORSA GEL

Fırat Kalkanı harekatının bunun bir örneği olduğunu belirten Erdoğan, \"Tek devlet; Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok.Yok. \'Paralel devlet, şu devlet, bu devlet.\' Nerede, Pensilvanya\'da, ne işin var orada? Hadi sıkıyorsa gel, buraya gel. Arkana Amerika\'yı alarak Pensilvanya\'da durmanın bir sonu yok. Amerika\'da seni bir yere kadar taşır FETÖ, bunu bilesin. Sonra Amerika da seni kapıya koyacak. Sonra kaçacak delik ararsın. Sen kaçacaksın, biz seni kovalaycağız. Bu coşku, azim, kararlık bizlerde olduğu sürece bu ülkenin, milletin sırtını kimse yere getiremeyecek.\" dedi.

\"BİR GECE ANSIZIN GELİYORUZ, GELECEĞİZ\"

Konuşması sırasında \"Bir gece ansızın gelebiliriz\" diye slogan atan partililere dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Hiç şüphesiz olmasın, bir gece ansızın geliyoruz, geleceğiz.\" dedi.

Türkiye\'nin terörle mücadele tarihinin aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bağımsızlık mücadelesinin de korunması tarihi olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

\"Son 200 yıldır nerede bir terör, nerede bir kargaşa varsa, nerede bir kaos varsa, orada mutlaka bir takım güçlerin çıkarı, hesabı tezgahı vardır. Koskova Balkan coğrafyasının Osmanlının elinden çıkışı ve nihayetinde dış güçlerin müdahalesi ile topyekun kopuşlar olmuştur. Balkan Savaşı dediğimiz felaket sırasında ordumuzun neredeyse tek bir kurşun atamamıştır. Çanakkale Savaşı\'nda milletimizin ve ordumuzun gösterdiği olağünüstü çaba ve fedakarlıkların gerisinde Balkan faciasından alınan ders ve duyulan mahcubiyet var. Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale\'de kendilerinden kat be kat üstün düşman ordularına karşı hücum emri verdiğinde, askerlerine Balkan harbindeki utancı bir daha görmektense burada ölmeye tercih ettiğini söylüyordu. Biz şanlı ecdadımızın başarıları ile övündüğümüz kadar, tarihimizden ders almasını da bilen bir milletiz. Kurtuluş Savaşında yeni devletimizi kurduk. Şimdi de son 200 yıldır yaşadıklarımızdan, özellikle 34 yıllık terörle mücadeleden aldığımız dersle Suriye\'de, Irak\'ta, sınırlarımızın her yerinde aktif bir politika izliyoruz. Terörü doğrudan kaynağında tespit ve imha etme kararı aldık.\"

AFRİN\'DEKİ TERÖRİSTLER TESLİM OLMAZSA, ORAYI DA BAŞLARINA YIKACAĞIZ

Terör örgütünün ülkemizde eylem yapamaz hale getirilmesinin ardından Türkiye\'nin güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Fırat Kalkanı Harekatı ile bu koridoru tam ortasından bıçakla kestik ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlip Operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz Afrin\'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, öyle bilinsin. Münbiç\'te bize verilen sözler tutulmazsa, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak\'a kadar, sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye\'deki terör örgütünü destekleyen sözüm ona müttefiklerimizi bir kez daha kendilerini test etmeye davet ediyorum. Sadece 2017 yılı boyunca Suriye\'de terör örgütüne Amerika\'nın göndermiş olduğu siyah sayısı ne biliyor musunuz?; 4 bin 900 tır. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz, böyle stratejik dayanışma olmaz. Sen PYD\'ye YPG\'ye bu silahları vereceksin, ondan sonra bize \'Biz sizinle stratejik ortağız.\' diyeceksiniz. Bunu kimse yemez. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma havaalanlarına indirip örgüte teslim ettiğinizi biliyoruz. Artık kimse bize bu silahlar oradaki kuvvetlerimize lazım safsatasını tekrarlamasın. Kimse bizim zekamızla oynamasın. Bugüne kadar bize söylenen yalan ve manipülasyonla Suriye\'de çözebileceğimiz sorun kalmamıştır. Yarın bölgede hiç birimizin istemediği bir sorun yaşanırsa sebebi bilinsin ki bu yalanlarla bizi oyalayanlardır. Teröriste üniforma giydirip binasına bayrağınızı diktiğinizde hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye gönderdiğiniz silahlar karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya devam ediliyor. Türkiye olarak tüm samimiyetimizle bölge politikalarımızı yine de Amerika ile yürütmek istiyoruz. Bu tek tarafın isteği ile olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kandırıyor. Yılan çukuruna sapmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus\'ta 3 bin DEAŞ\'lıyı etkisiz hale getirdik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi de burada imha ederiz. Biz bu fitne çukurunu kapatmaya kararlıyız. Doğu ve Güneydoğu\'da kapattık, burada da kapatırız. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine baksınlar. Çünkü bu ülkenin tek bir çakıl taşını, bu milletin tek evladını kimseye kaptırmak niyetinde değiliz.\"

Bölgeyi kana ve ateşe boğanların Türkiye ve kardeşlerinin irtibatını tamamen kesmek için terör dahil her yolu denediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ekledi:

\"BU ÜMMETİN BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR\"

\"Artık kendi silahlarımızı, silahlı insansız hava aracını yapar hale geldik. Tanklarımızı üretir hale geliyoruz. Bunlar onları rahatsız ediyor. Yapacağız ve ileriye doğru yürümekte kararlıyız. En çok saldırı altında kaldığımız alanlardan biri ekonomiydi başaramadılar. Orada da onları çökerttik. Birileri önümüzdeki kapıları kapatmaya çalıştıkça Rabbim bize 10 ayrı yerde 10 ayrı kapı daha açıyor. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklaması da bir milli mutabakatın ne denli güçlü bir şekilde olduğunun ifadesidir. Şahsım, partim, milletim adına teşekkür ediyorum. Zira bu ümmetin birliği çok önemlidir. Birilerinin ülkemiz ve milletimizin geleceği ile ilgili karanlık senaryolar peşinde koştuğu bir durumda yerli ve milli şekilde safları sıklaştırmak önemlidir. Birliğimizden beraberliğimizden kardeşliğimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Türkiye\'yi sarsmak için önce Ak Partiyi sarsmaları gerektiğini bildiklerinden önce Ak Parti\'yi sarsmak istemektedirler. Biz kendi işimize bakacağız.\"



