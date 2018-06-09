Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara kalsa bunlar ülkeyi de satar

Nursima KESKİN-Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Bir tanesi çıkıyor külliyeyi satacaklarmış, öbürü çıkıyor Çankaya\'yı satacakmış, bunlara kalırsa bunlar bu ülkeyi de satar\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu\'nda düzenlenen Büyük Ankara Mitingi\'nde partililerine seslendi. Ankara\'nın bugüne kadar tüm mücadelelere destek olduğunu belirten Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşanılanları anlattı. Erdoğan, \"Bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Sadece ve sadece Allah\'ın huzurunda rükû ve secdede eğildik. O gece Ankara 149 şehit verdi. Ankara tüm Türkiye\'nin geleceği için gövdesini namlulara, helikopterlere siper etti. Böyle bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyorum. Ama birileri de İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda saat 23.17, biz de Marmaris\'ten yola çıkıyoruz, gece yarısı ineceğiz ama 23.17\'de Bay Kemal tankların eşliğinde Bakırköy Belediyesi\'ne gidiyor kontrollü olarak. İstanbul\'un Bağdat Caddesi\'nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama bir diğer tarafta da tencere tavacılar varken, bu Anadolu\'nun evlatları tankların karşısında yılmadan usanmadan o gece şehadete yürüdü\" diye konuştu.

\'BU BİRLİKTELİĞİNİZİ ASLA BOZMAYIN\'

Hayatının son 16 yılının büyük bölümünü Ankara\'da geçirmiş olmaktan iftihar ettiğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı\'na sahip çıkılmasını istedi. Erdoğan şöyle dedi:

\"Türkiye\'nin en büyük reformlarına öncelik etti Ankara. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne öncülük etmeye hazırlanıyorsak bunda Ankara\'nın büyük katkısı var. Güçlü Meclis için, Meclis\'te AK Parti\'yi, cumhurbaşkanlığında şahsımı desteklemeye hazır mısınız? Cumhur İttifakı\'na evet mi? Bu birlikteliğimizi sakın ha bozmayın. Fitneciliğe asla fırsat vermeyin. Vakit Ankara vakti diyor muyuz? Vakit birlik vakti diyor muyuz? Sizlerin desteğiyle, irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Son 16 yılda Ankara\'ya 116 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bay Kemal bunlar yan gelip yatarak olmadı. Bay Muharrem öyle ince ince yürüyerek de olmuyor. Çalışacaksın. Bay Kemal\'in sosyal sigortalar hastanesini nasıl batırdığını biliriz. Bunlardan bir şey olmaz. Son pişmanlık da para etmez. Durmak yok yola devam. Bütün komşularımıza, akrabalarımıza, 14 gün kaldı, bunları anlatmanız lazım. Bunları lütfen bilmeyenlere de anlatın. Anlatın ki sandıklardan gümbür gümbür AK Parti ve şahsım çıksın.\"

\'STAT, FUAR ALANI VE MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ\'

Ankara\'ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan mitingin düzenlendiği 19 Mayıs Stadyumu\'nun yerine 55 bin kişilik yeni bir stadyum yapılacağını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Bunların hepsini \'ben yıkarım\' diyor bir cumhurbaşkanı adayı. Bu stadın yerine uluslararası standartlara uygun bir stadı Ankara\'ya kazandırıyoruz. İnşallah yeni stadımız Ankaragücü\'müzün şampiyonluk karşılaşmalarına ev sahipliği yapacaktır. Fuar alanıyla ilgili, uzun zamandır beklenen fuar alanını Akyurt\'ta yapıyoruz. Üçüncü müjdemiz, millet bahçemizle ilgili. İngiliz\'in Hyde Park\'ı varsa bizim de burada devasa bir millet bahçemiz olacak. Tesisler kalacak, gereksiz olanlar kaldırılacak. Çok büyük ve orijinal bir eser olacak. Bunlardan Muharrem anlamaz ha.\"

\'24 HAZİRAN\'DA BUNLARA BİR OSMANLI TOKADI GEREKMEZ Mİ?\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirerek konuşmasını sürdüren Erdoğan şunları kaydetti:

\"Sadece yıkmayı anlatıyor. Bay Muharrem\'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? E nasıl duyarsınız; adam Ankara\'dan İstanbul\'a, teröristlerin desteğiyle parlamentoya girenlerle beraber yürüyor. Öbürü 6-7 Ekim\'de benim 53 Kürt kardeşimi öldürenlerin talimatını veren birisini, Edirne\'de gidip ziyaret ediyor. Kim bu, İnce, İnce. 24 Haziran\'da bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Çok çalışmamız lazım onun için. AK Parti derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? Hastane yapıldı, siz onları yıkacak mısınız? Hasta yatağı kazandırdı, siz onları kaldırıp atacak mısınız.\"

\'HADDİNİ BİL; ERDOĞAN BU KOMUTANLARIN BAŞKOMUTANIDIR\'

AK Parti\'nin terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle dedi:

\"AK Parti terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde eziyor. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekâtı\'nda Suriye\'de 4 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirdik. Oralarda yaşayan kardeşlerimiz topraklarına döndü. İnce ince ne diyor? Bizim İsmail Metin Temel Paşa\'ya \'Geldiğim günün ertesinde apoletlerini sökeceğim\' diyor. Önce haddini bil. Apoletleri sen mi taktın? Bunları millet taktı. Ve bu ülke bir hukuk devletidir. Yargı var bu ülkede. \'O herkesi nasıl cezaevine attıysa ben de aynısını yapacağım\' diyor. Bir defa haddini bil. Anayasa\'ya göre Erdoğan bu komutanların başkomutanıdır. Malatya\'daki toplantı Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu\'nun iftar sofrasıydı. O ilin protokol mensupları da gelmiştir. 2\'nci Ordu orada olduğu için komutan da geliyor. Orada ülkemizi memnun edecek ifadeye alkış tutmuştur. Neden rahatsız oluyorsun? Ama benim milletim size o beklediğiniz fırsatı vermeyecek.\"

\'BUNLARA KALIRSA BUNLAR ÜLKEYİ DE SATAR\'

Cumhurbaşkanı adaylarının sözlerini de anımsatan Erdoğan, \"Bir tanesi çıkıyor külliyeyi satacaklarmış. Öbürü çıkıyor Çankaya\'yı satacakmış. Bunlara kalırsa bunlar bu ülkeyi de satar. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyor muyuz? Ankara sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. İki pusula bir zarf. Birisi parlamento diğeri başkanlık için. Ve bütün herkesi arayın. Sandıkları patlatıyor muyuz? Tercihimizi güvenden yana kullanıyor muyuz?\"



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