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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- CUMHARBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonla görüştü

25 Ocak 2018 18:43

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- CUMHARBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonla görüştü.
Bulgaristan Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamada, Başbakan Boyko Borisov\'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede, Erdoğan ve Borisov\'un Avrupa kurumları liderleri ile Türkiye arasında toplantı yapma fikrinin ele alındığı ifade edildi. Görüşmede Borisov, Bulgaristan\'da yapılacak böyle bir zirvenin AB ile Türkiye arasındaki diyaloğun normalleşmesine yol açabileceğini, bundan karşılıklı yarar sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borisov\'u Bulgaristan\'ı AB Konseyi Dönem Başkanlığı\'nı devralmasından dolayı tebrik etti ve bu sürecin AB için olduğu gibi, bölge ülkeleri için de başarılı olmasını diledi. 

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