Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı atadı

ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulu\'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mustafa Çufalı\'yı atadı. Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Sayın Cumhurbaşkanımız, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın 130\'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu\'nun 13\'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu\'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mustafa Çufalı\'yı atamışlardır\" denildi.