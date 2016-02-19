Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Dışişleri Sözcüsü'nü muhatap almam; Obama ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara saldırısından sorumlu tuttuğu PYD-YPG için ABD Başkanı ABD Başkanı Barack Obama ile bugün saat 5'te görüşeceğini söyledi.

İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby'in Ankara saldırısı sonrası yaptığı, "YPG’yi desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasına tepki gösterdi. "Beni Kirby ile muhatap ederseniz yanlış olur" diyen Erdoğan, "Bugün Obama'yla bir görüşmem olacak, o görüşmede bunları değerlendireceğiz. Sözcünün bu açıklamalarının herhangi bir getirisi, götürüsü yoktur" diye konuştu.

Erdoğan, "Hiç şüphemiz yok YPG. Ama şu anda yargı farklı bir yere gider mi, gitmez mi, savcılarımız, onlarla da gerekli düşüncelerini aldık. Şu anda gelinen noktada tek üzüntümüz şudur. Batı'nın anlamamakta direnmesi bizi üzmektedir. Birçok belgeleri, bilgileri aktardığımız halde. PKK'yı Avrupa, ABD terör örgütü ilan etmiştir. Şu olayda dahi terör örgütünün adını vermemektedir. Bizim yanımızda olmaları itibariyle güzel olabilir, hoş olabilir ama neticeye varacak bir şey değildir. Bizim yanımızdasın da niçin PKK terör örgütü olarak ilan ederken YPG/PYD'yi neden etmiyorsun. Belge veriyoruz" ifadesini kullandı.