Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ıncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Bosna Hersek'e gitti.

Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.

Erdoğan, ziyareti kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Yine Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak olan Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene katılacak.