Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.