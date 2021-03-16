T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i resmi törenle karşıladı

16 Mart 2021 17:35

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

 

Erdoğancumhurbaşkanı ErdoğanBosna Hersek Devlet Başkanlığı KonseyiMilorad DodikKülliye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24