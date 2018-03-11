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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gitti

     Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Bolu 6

11 Mart 2018 15:43

 

 

 Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Bolu 6. Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere helikopterle Bolu\'ya gitti. 
Üsküdar Kısıklı\'da bulunan evinden çıkarak yakındaki helikopter pistine gelen ve saat 12.00 sıralarında Bolu\'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile protokol üyeleri uğurladı. Bolu\'ya yolculuğunda Erdoğan\'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Mustafa Ataş da eşlik ediyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Bolu 6. Olağan İl Kongresi ile Sakarya 6. Olağan İl Kongresi\'ne katılacak. 

(FOTOĞRAF)

 

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