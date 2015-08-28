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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mahkumu daha affetti

Erdoğan'ın affettiği mahkumun 35 yaşındaki Ömer Demirkirişçil olduğu ortaya çıktı3

28 Ağustos 2015 11:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış bir mahkumun kalan cezasını yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle kaldırdı

Erdoğan'ın affettiği mahkumun 20 Ekim 2009'da taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmaktan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılan35 yaşındaki Ömer Demirkirişçil olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu cezanın kaldırıldığına ilişkin "Hükümlü Ömer Demirkirişçil'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla çıkan kararda, cezanın Adalet Bakanlığının Demirkirişçi'nin sürekli hastalık ve sakatlık hali kapsamında bulunduğunu gösterir Adli Tıp Kurumu 3. Adli İhtisas Kurulu'nun raporunun yer aldığı ilgili yazısı nedeniyle kaldırıldığı kaydedildi.

Kararda bu uygulamanın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının b bendi hükmü uyarınca yapıldığı bildirildi.

Demirkirişçi (35) Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ekim 2009'da taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmaktan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmıştı.

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