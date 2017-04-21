Cumhurbaşkanı Erdoğan bir buçuk ayda 5 yurt dışı gezisi gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta ABD'li ve Rus muhatapları olmak üzere peş peşe önemli görüşmeler yapacak. Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında mayısta yapılacak görüşmede amaç, Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'nin PYD'ye desteğiyle ilgili konuların öne çıkması bekleniyor. Erdoğan, NATO zirvesi için gideceği Brüksel’de de AB ile ilişkileri konuşacak. Erdoğan, bir buçuk ay içinde sırasıyla Hindistan, Rusya, Çin, ABD ve AB liderleriyle temaslarda bulunacak.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberi şöyle:

Referandum sürecinde ve sonrasında ABD ve AB’den gelen bazı yorumlar, başta Hollanda ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkeleri ile yaşanan gerginlikler, Suriye’deki son durum, Türkiye’nin dış politikasının da sorgulanmasına neden oldu. Referandumu geride bırakan Ankara, dış politikada yeni dönem için harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir aylık sürede çok önemli görüşmeleri peş peşe yapacak.

İlk durak Hindistan

Bir aylık yoğun dış politika gündeminin ilk durağı Hindistan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Nisan’da dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden sayılan Hindistan’a gidecek. Türkiye-Hindistan İş Forumu’na katılacak olan Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ile görüşecek. Ana gündem iki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek.

Soçi'de Putin'le zirve

Erdoğan’ın mayıstaki ikinci durağı Rusya olacak. 3 Mayıs’ta çok sayıda bakanla birlikte gideceği Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın gündeminin önemli başlıklarından birini Suriye’deki gelişmeler oluşturacak. Bu ziyarette Ankara, Moskova’ya "Rusya yapıcı rol alırsa, Suriye'de itilaf çözülür. Siyasi geçiş süreci konuşulmaya başlanır" mesajını verecek.

Zirve iki ülkenin ekonomik ilişkileri ve enerji alanındaki çalışmalar açısından da önemli. Erdoğan ve Putin, en son 10 Mart’ta Moskova’da bir araya gelmişlerdi. Erdoğan’ın bu ziyarette söz verilmesine karşın yaşama geçmeyen Türk işadamlarına vize kolaylığını da gündeme getirmesi öngörülüyor.

Çin ile anlaşma hazırlığı

Dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri olarak görülen Çin, 14-15 Mayıs günlerinde Pekin’de, Kuşak ve Yol Zirvesi için 65 ülkenin liderini buluşturacak. Erdoğan, başta Çin Devlet Başkanı Şi Jinping olmak üzere çok sayıda ikili görüşme yapacak. Kuşak Yol Zirvesi’nde Pekin’den Avrupa’ya kadar uzanacak demir yolu çerçevesinde yapılacak ticari ve ekonomik işbirliği alanlarını kapsayan anlaşmaya Türkiye adına Erdoğan’ın da imza atması bekleniyor.

Washington'a 'tarihi' ziyaret

Pekin’den sonra gözler, Erdoğan’ın Çin ziyaretinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği 16-17 Mayıs tarihli ABD temaslarına çevrilecek. Ankara, Washington ziyaretini iki ülke ilişkileri açısından ‘tarihi’ olarak niteliyor. Trump, Erdoğan’ı referandum sonrası tebrik amaçlı aradığı 18 Nisan gecesi "Yüz yüze görüşelim, bizim için çok önemli, sizinle çalışmak istiyoruz" sözleriyle Beyaz Saray’a davet etti. Sonrasında da Beyaz Saray, mayıs için tarih verdi. Fetullah Gülen’in iadesi ve FETÖ faaliyetlerinin kısıtlanması, Suriye, PYD ve PKK konularında Türkiye’nin hassasiyetleri, Rakka operasyonu, ekonomik ilişkiler gibi dosyalar üzerinde çalışmalar başladı.

Ancak Ankara “Obama döneminde oluşan hasarın ardından Türk- Amerikan ilişkilerinin yeni bir çerçeveye oturtulabilmesi” için görüşmeyi tarihi olarak yorumluyor.

AB ile temas dönemi

Yoğun diplomasi trafiğinin mayıstaki son durağı Brüksel. Erdoğan, 28 üye ülkenin liderleriyle 25 Mayıs’ta NATO Zirvesi’nde buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye üye ülkelerin liderleriyle görüşmeler yapması, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’la bir araya gelmesi planlanıyor. Ankara, Ankara-Brüksel ilişkileri konusunda, “Türkiye ile devam etmek istiyorsanız, devam edeceğiz. Ancak fasıllar, vize muafiyeti, AB’deki PKK ve FETÖ varlığı konusunda sorunları çözmemiz lazım” diyecek.

Cumhurbaşkanı: Bu iş bitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’nun "mühürsüz oy ve pusula" kararından sonra tartışılmaya başlayan referandum için iptal başvuruları hakkında ilk defa yorum yaptı. Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi'nin veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yetki alanında değil. Avrupa’nın müdahalesi ters tepti. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı kesin, bu iş bitti” dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs’ta görüşeceklerini de açıkladı.