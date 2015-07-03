Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Camii açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Camii açılışında konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı içine yapılan caminin teknik özelliklerini tek tek anlattı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cami milletimize hayırlı olsun. Camimizin Ankara ve bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletimizin Ramazan ve mübarek Cuma gününü kutluyorum.



Bizim medeniyetimizin maddi unsurları camidir. İnsanlar cami inşaatlarında da Allahın bize verdiği estetik unsurlarını kaybetmiştir.



Cumhurbaşkanı külliyesinin Ana ve yardımcı binalarıyla en ihtşamlı örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bir yerde minare varsa orası müslüman yurdudur.





Orucun yasaklandığı, hayat mücadelesi verilen yerlerde müslüman kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Açlık çeken müslüman kardeşlerimizin olduğunu bilerek iftar ve sahur yapmak bize ağır geliyor.



Engellilerin girişi için kolaylıklar sağlanarak inşaa edilmiştir. Abdesthanelere ulaşmak için asansörler yerleştirilmiştir. Yaklaşık aynı anda 3.000 kişinin namaz kılmasını sağlayacak şekilde yapılmıştır.



Cami arazi içerisindeki diğer yapılarla mimari olarak aynı şekilde dizayn edilmiştir. İbadet edenleri dış dünyadan ayırmak ve iç dünyasına yoğunlaştırmak için camlar özel tasarlanmıştır.

Vekil caminin içinden fotoğraf çekti

Öte yandan, AKP Ankara Milletvekili Ertan Aydın, basının alınmadığı caminin içinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nu gösteren bir kare fotoğrafı Twitter'da paylaştı.