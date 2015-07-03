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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Camii açılışını yaptı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı içine yapılan caminin teknik özelliklerini tek tek anlattı

03 Temmuz 2015 15:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Camii açılışında konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı içine yapılan caminin teknik özelliklerini tek tek anlattı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cami milletimize hayırlı olsun. Camimizin Ankara ve bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletimizin  Ramazan ve mübarek Cuma gününü kutluyorum.

Bizim medeniyetimizin maddi unsurları camidir. İnsanlar  cami inşaatlarında da Allahın bize verdiği estetik unsurlarını kaybetmiştir.

Cumhurbaşkanı külliyesinin Ana ve yardımcı binalarıyla en ihtşamlı örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bir yerde minare varsa orası müslüman yurdudur.



Orucun yasaklandığı, hayat mücadelesi verilen yerlerde müslüman kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Açlık çeken müslüman kardeşlerimizin olduğunu bilerek iftar ve sahur yapmak bize ağır geliyor. 

Engellilerin girişi için kolaylıklar sağlanarak inşaa edilmiştir. Abdesthanelere ulaşmak için asansörler yerleştirilmiştir. Yaklaşık aynı anda 3.000 kişinin namaz kılmasını sağlayacak  şekilde  yapılmıştır.

Cami arazi içerisindeki diğer yapılarla mimari olarak aynı şekilde dizayn edilmiştir. İbadet edenleri dış dünyadan ayırmak ve iç dünyasına yoğunlaştırmak için camlar özel tasarlanmıştır. 

 

Vekil caminin içinden fotoğraf çekti

 

Öte yandan, AKP Ankara Milletvekili Ertan Aydın, basının alınmadığı caminin içinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nu gösteren bir kare fotoğrafı Twitter'da paylaştı.

 

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