T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkondan yapılan daveti geri çevirmedi

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'na katıldı

22 Ekim 2017 22:34

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası\'na katıldı. Erdoğan buradan çıkışta evinin balkonunda bulunan bir kadının kendisine seslenerek davet ettiğini fark etti. Erdoğan  \'çay var mı?\' diye seslendikten sonra yapılan daveti geri çevirmeyerek Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti. Erdoğan\'ı karşılayan ev sahiplerinden birinin ağladığı görüntülere yansıdı. 

ERDOĞAN\'DAN DERBİ YORUMU
Evde bulunan bir gencin Galatasaray forması giydiğini gören Erdoğan, \"Ama sizin bu çocuk Galatasaraylı ha. Bu akşam bizim başımız dertte.\" dedi.
Erdoğan\'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çay içtikten sonra evden ayrıldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Yahya Kemal Beyatlı Kongre MerkeziGençlikErdoğanGönülYücel TaşdemirDERBİ YORUMU EvdeGalatasarayGalatasaraylıBuBilal Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24